Magnora mer enn doblet underskuddet

Magnora fikk en EBITDA på minus 14 millioner kroner i første kvartal 2022, mot minus 5 millioner kroner i samme periode året før.

Resultatet før skatt ble på minus 19 millioner kroner, ned fra minus 8 millioner i første kvartal 2021. Driftsinntektene beløp seg til 3 millioner kroner, mot 4 millioner i samme periode i fjor.

Generelt skriver selskapet at de tror 2022 blir et veldig spennende år for Magnora-aksjonærene og forventer positiv utvikling innen land- og havvind, sol, samt lagringsløsninger innen batteri, grønn hydrogen og grønn ammoniakk.

Det gjentas at kontraktene på Penguins og the Western Isles ventes gi betydelig inntjening i 2022 og 2023.

