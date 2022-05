SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 11.00



Norwegian Energy Company (Noreco) fikk EBITDA på 107 millioner dollar i første kvartal 2022, mot 29 millioner dollar i samme periode året før.

Resultat før skatt viste tap på 17,1 millioner dollar, men opp fra minus 28,3 millioner dollar i fjor. Omsetningen endte på 179 millioner dollar, opp fra 105,2 millioner. Nettoresultatet endte med tap på 45 millioner dollar, mot tap på 8,6 millioner i fjor.

Produksjonen steg fra 19.200 fat pr. dag i fjor til 22.300 i år og realisert oljepris i perioden var på 99,9 dollar pr. fat. Det er vesentlig opp fra fjorårets 60,4 dollar pr. fat. Med hedging-effekter ble effektiv oljepris i kvartalet 68,6 dollar pr. fat, opp fra 55,9 i fjor.

Guider økt produksjon

Noreco venter nå en produksjon på 24.500-26.500 fat oljeekvivalenter pr. dag i 2022. Tidligere har selskapet guidet en produksjon på 23.500-25.500 fat oljeekvivalenter pr. dag i 2022.

Det skrives videre tirsdag at Tyra-ombyggingen utvikler seg som planlagt og vil forbedre Norecos base betydelig produksjon etter oppstart. Syv av åtte plattformer er nå på plass og første gass er ventet i andre kvartal 2023.

Selskapet forventer også at driftsutgiftene på feltet vil reduseres betydelig etter at Tyra er tilbake i produksjon, med direkte feltdrift under 13 dollar pr. fat.

I løpet av første kvartal har Norecos finansielle stilling styrket seg betydelig. I tillegg til RBL-finansiering, inkluderer Norecos kapitalstruktur både en senior usikret obligasjon (NOR14) og et konvertibelt obligasjonslån (NOR13).

Noreco skriver at «i lys av selskapets forbedrede finansielle stilling og utsiktene for selskapet, har Noreco til hensikt å i god tid engasjere seg med investorer for å forbedre kapitalstrukturen», som involverer blant annet å gjøre nødvendige obligasjonsendringer for å lette en refinansiering av NOR13.

Selskapet har engasjert Arcitc Securities og Pareto Securities for bistand.

TDN Direkt