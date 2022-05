Strateg: – Markedene fortsetter å prise inn forverring

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,87 prosent til 105,02 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,91prosent til 102,15 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 109,77 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

– Markedene fortsetter å prise inn forverring av økonomiske forhold, forårsaket av Feds innstramming av likviditeten, vedvarende geopolitiske spenninger og Kinas virusrisiko, sier IG-markedsstrateg Yeap Jun Rong, melder TDN Direkt.

Ifølge nyhetsbyrået ser det fjernere ut for en rask avtale knyttet til en oljeembargo fra EU ettersom Ungarn forsetter å motsette seg planen. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen reiste mandag til Ungarn for å overtale statsminister Viktor Orban til å støtte forbudet.

I Kina er nå over 328 millioner mennesker i mer enn 40 byer rammet av landets strenge «null-smitte policy». Kinas eksportnivå nådde mandag sitt laveste nivå på nesten to år som følge av at mange av landets fabrikker må holde stengt.

TDN Direkt melder også at landene i Opec+ fortsetter å slite med å øke produksjonen til avtalte nivåer, noe som sannsynligvis vil begrense videre nedgang i oljeprisene.