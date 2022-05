Under en oljekonferanse i Sandefjord sa olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) at regjeringen «i nær fremtid» vil legge frem ambisiøse mål for havvindproduksjon på norsk sokkel.

Flere kilder bekrefter overfor DN at havvind-målene blir lagt frem onsdag.

Etter det DN kjenner til, er målsetning at Norge skal produsere 30 GW havvind innen 2040.

Kilder sier at det ligger fast at det ikke skal bygges ut hybridkabler i denne regjeringsperioden, men at spørsmålet ser annerledes ut når volumet er så stort, og tidshorisonten øker.

