Ukraina bremser strømmen av russisk gass til Europa

Ifølge GTS gjør Russlands krigføring det umulig å inspisere rørledninger i enkelte områder av landet og sikre at gasstransporten er trygg, særlig i Luhansk-regionen i Øst-Ukraina.

Tirsdag opplyste GTS på nettsiden sin at beslutningen vil innebære at rundt 32,6 millioner kubikkmeter gass per dag ikke vil nå sitt bestemmelsessted i Europa. Arbeidet med å stenge kranene begynner klokka 7 onsdag morgen lokal tid, heter det videre.

GTS opplyser samtidig at de vil gi Russland anledning til å finne nye ruter for transport av gass gjennom rørledninger i områder som kontrolleres av ukrainske styrker og myndigheter.

Gazprom sier i en uttalelse at det er «teknisk umulig» å transportere gass til Europa via andre rørledninger enn dem som nå benyttes.

NTB