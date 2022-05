LO-strid – alle forslag om oljebrems avvist

Striden om klimapolitikk og norsk oljeutvinning er dyp i LO. Når flere hundre delegater samler seg til kongressen om tre uker, ligger det an til at LO fastholder sin oljevennlige politikk, skriver Klassekampen.

En gjennomgang av forslagene som er sendt inn til LO-kongressen, viser at flere forslag om å bremse olje- og gassaktiviteten er skrotet i innstillingen fra sekretariatet.

Både forslaget fra Norsk Tjenestemannslag (NTL) om å «tilstrebe at det ikke åpnes for nye olje- og gassfelt på norsk sokkel», og Fagforbundets forslag om at «leteaktiviteten fases ned i takt med økt satsing på grønne industriarbeidsplasser», blir avvist.

Det samme gjelder et forslag fra Handel og Kontor om å ta inn i handlingsprogrammet til LO at «Norge må følge FNs klimapanel og la deler av våre fossile petroleumsressurser ligge urørt». Et forslag fra Fagforbundet om varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja blir også avvist av sekretariatet.

Kongressen er LOs øverste organ og møtes normalt hvert fjerde år. Årets kongress finner sted 30. mai–3. juni.

