I tillegg foreslår de en bevilgning på ti millioner kroner for å kartlegge hvordan eksisterende og nye næringer påvirker hverandre og økosystemene.

– Jeg har bedt Oljedirektoratet om å sette i gang grunnundersøkelser i de to områdene som er åpnet, for å utnytte tiden godt mens vi utarbeider auksjonsmodell og kvalitative kriterier for tildeling av areal. Undersøkelsene skal starte allerede i sommer, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

(NTB)