BP og Equinor er tildelt to karbonlagringslisenser i Storbritannia, ifølge en melding fra The North Sea Transition Authority torsdag.

De tildelte lisensene har en utviklingstid på åtte år. Arbeidsprogrammene krever at selskapene viser fremgang for å oppnå milepæler, som å utføre seismikkundersøkelser på de fire foreslåtte lagringsstedene og bore brønner for å innhente data før det søkes om lagringstillatelse.

De fire separate lagringsplassene ligger rundt 70 kilometer utenfor kysten av Humberside. Kombinert med den eksisterende lisensen som er gitt for Endurance-karbonlageret, kan de på sikt bidra til lagring av opptil 23 millioner tonn CO2 pr. år, opplyses det.

Storbritannias mål for karbonfangst, -bruk og -lagring er på 20-30 millioner tonn pr. år innen 2030, og over 50 millioner tonn pr. år innen 2035.

(TDN Direkt)