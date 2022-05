Tesla-topp Elon Musk er ikke en mann som legger bånd på seg når han ser noe som engasjerer ham.

Nå er det spørsmål om hydrogen kan spille en rolle i overgangen fra fossilt brennstoff, og Musk holder i kjent stil ikke noe tilbake i et intervju med Financial Times.

– Nei, og jeg kan ikke understreke dette nok. Jeg har blitt spurt om hydrogen langt over 100 ganger, kanskje 200 ganger. Som energilagring er hydrogen et dårlig valg, sier Musk.

Han fortsetter med å påpeke at man trenger enorme tanker for å lagre hydrogen, og enda større tanker dersom man skal lagre det i gassform.

Trioen som består av HitecVisions oljeservicekonsern Moreld, Kongsberg Maritime og kraft- og industrikonsernet Arendal Fossekompani går nå sammen for å satse på havvind, nærmere bestemt omformerplattformer med havvind. Her forklarer de hvorfor de tror deres nye selskap Hydepoint skal slå an i konkurransen mot andre havvindaktører og andre energikilder. 25.04.2022

– Dummeste jeg kan se for meg

I dag skjer fremstillingen av hydrogen hovedsakelig gjennom fossilt brennstoff. Om man bruker en fornybar energikilde for å fremstille hydrogenet, kan det kalles grønt hydrogen.

– Mengden energi som kreves for å gjøre hydrogenet flytende [for å få mindre volum, journ. anm], er enorm. Det er det dummeste jeg noensinne kan se for meg innen energilagring, sier Musk.



IEA mener imidlertid at hydrogen er en av metodene man skal benytte for å gjennomføre det grønne skiftet. Det er ment for langdistansetransport og en av fordelene med det er at man kan transportere det over lengre avstander til energihungrige områder i verden.