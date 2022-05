Det går fram av en uttalelse gjengitt av det russiske nyhetsbyrået Interfax torsdag. Gazprom-talsmann Sergej Kuprijanov sier sanksjonene mot EuRoPol GAZ, eieren av den polske delen av Jamal-Europa-gassrøret, innebærer at Gazprom ikke kan bruke rørledningen.

– Et forbud er etablert mot transaksjoner og betalinger som beriker personer som er under sanksjoner. Spesifikt for Gazprom innebærer dette et forbud mot å bruke en gassrørledning eid av EuRoPol GAZ som brukes til å frakte russisk gass gjennom Polen, sier Kuprijanov.

Jamal-Europa-gassrøret frakter gass fra Russland til Polen – og videre til Tyskland.

NTB