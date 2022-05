SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.00



Plastgjenvinningsselskapet Quantaufel leverte et godt resultat inntektsmessig, men høye utgifter sendte bunnlinjen markant i rødt.

Selskapet omsatte for 10,2 millioner kroner i år, opp fra 1,8 millioner i fjor. Driftsutgiftene økte imidlertid drastisk hvilket gjorde at tapene på driften ble doblet fra minus 33,8 millioner i fjor til 66,1 millioner i minus i år.

Hva betyr et «proof of concept» og er Quantafuels utfordringer nå løst en gang for alle? Finansavisens Per Stefan Præsterud forklarer.

En grunn til at driftsutgiftene økte var at selskapet oppnådde Proof-of-Concept (POC) på Skive-fabrikken i Danmark og at driften har blitt satt ordentlig i gang. Selskapet melder også nå om ny milepæl på 30 dager kontinuerlig oppetid på begge linjene i mars og april.

– Vi har bevist at teknologien fungerer og kan brukes over hele verden. Vi har lært mye og vil ta dette videre ut til neste generasjons fabrikker, sier Lars Rosenløv, adm. direktør i Quantafuel.

Quantafuel Utvikler, designer og drifter anlegg som produserer syntetiske drivstoff og kjemiske produkter basert på ikke-resirkulerbart avfall.

Selskapet omdanner plastavfall til syntetiske oljeprodukter, som erstatter CO2-intensive oljeprodukter.

Har anlegg i Skive i Danmark og Kristiansund.

Har inngått samarbeider med kjemikalieselskapet BASF og råvareselskapet Vitol.

Lars Rosenløv er ny konsernsjef, etter at Kjetil Bøhn gikk fra stillingen i juli 2021.

De økte utgiftene sendte også resultat etter skatt ned til et tap på 70,7 millioner kroner mot positive 113,1 millioner i fjor.

Tar ned Skive-mål

Quantafuel oppnådde POC med en innmatingskapasitet tilsvarende 16.000 tonn med plast i året for fire produksjonslinjer.

Etter problemene med et brannkammer og påfølgende produksjonsstopp i første kvartal, og med en kapasitet på 16.000 tonn som utgangspunkt, nedjusterer Quantafuel produksjonsmålet for Skive i 2022 fra 12.000 tonn til mellom 6.000 tonn og 8.000 tonn.

«Vi har valgt å gi et intervall ettersom vi samtidig med å maksimere produksjonsvolumer må fortsette å gjøre tester ved Skive som gir verdifull data for de neste anleggene vi skal bygge», skriver Quantafuel.

I første kvartal hadde Quantafuel 1.358 oppetimer og matet 648 tonn plast inn i anlegget. Skive-anlegget kjører nå på to produksjonslinjer, og den tredje og fjerde vil settes i gang i andre og tredje kvartal i år.