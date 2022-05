Equinor og Aibel befester samarbeid

Equinor inngår en 10-årig strategisk samarbeidsavtale med Aibel, skriver førstnevnte på sine nettsider fredag.

– Equinor har klare ambisjoner for energiomstillingen, og vi har et høyt aktivitetsnivå innen olje og gass, fornybart og lavkarbonteknologier. Gjennom denne avtalen skaper vi trygghet for begge parter der Aibel får mulighet for flere oppdrag, mens vi er sikret at vi kan levere våre prosjekter med den høye kvaliteten Aibel er kjent for, og som vi er avhengig av for å lykkes, sier konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser, Geir Tungesvik, i en pressemelding.

Aibel er Equinors største leverandør av vedlikehold og modifikasjoner på norsk sokkel og landanlegg, og rammeavtalen med Aibel for disse tjenestene ble nylig forlenget til mars 2026.

(TDN Direkt)