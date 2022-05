Store svingninger i oljeprisen skyldes Ukraina-krigen og faren for resesjon

Det skriver analyseselskapet Rystad Energy fredag. Fredag ettermiddag lå oljeprisen igjen på rundt 110 dollar fatet, etter å ha begynt uken nærmere 113 dollar og vært nede på 101 dollar.

– Oljeprisen øker igjen i dag, idet verden ser an mulighetene for en bred økonomisk oppbremsing og hvordan en mulig resesjon kan påvirke etterspørselen etter olje, skriver selskapet.

Det som taler for en fallende oljepris, er blant annet utvidede coronanedstenginger i Kina samt økning i antallet tilfeller andre steder. I tillegg forsøker en rekke land nå å bremse den økonomiske veksten for å stagge høy inflasjon.

I andre enden drives prisen opp av risikoen for at store mengder russisk olje kan forsvinne fra markedet, særlig det europeiske markedet. EU truer fortsatt med å innføre fullt embargo mot kjøp av russisk olje, noe som kan presse opp oljeprisene ytterligere. Samtidig ventes etterspørselen å øke i sommermånedene, på grunn av feriereiser og behov for ekstra strøm for å stagge varmen i Midtøsten.

(NTB)