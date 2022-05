Bedring for solselskap

Alternus Energy Group fikk et driftsresultat på 0,1 millioner euro i første kvartal 2022, mot minus 0,4 millioner euro i samme periode foregående år.

EBITDA for kvartalet endte på 2,3 millioner euro av en omsetning på 6,4 millioner euro.

Selskapet har ved utgangen av kvartalet 168 MWp i drift i solparker i fem land i Europa og en ordrereserve på over 580 MW av solparker som eies og er under utvikling. Ytterligere 328 MW med solenergiprosjekter er nå under bindende kjøpskontrakter med ca. 1,4 GWp prosjekter under eksklusive opsjoner, skrives det.

– En sentral utvikling i kvartalet er at vi har mottatt passende vilkår og fullført krav for betydelige gjeldsfasiliteter for å støtte våre vekstplaner for 2022 og 2023. Bekreftende due diligence og sluttforhandlinger pågår, og vi ser på frem til å gi flere detaljer hvis og når endelige avtaler blir utført i rett tid, sier Vincent Browne, styreleder og konsernsjefen i selskapet.

TDN Direkt