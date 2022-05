Intensjonsavtale mellom Golden Energy og Gen2

Golden Energy Offshore Services og Gen2 Energy AS har inngått en intensjonsavtale for gjensidig utveksling av erfaringer og informasjon vedrørende bruk av mulige hydrogenbaserte drivstofftyper til ulike typer fartøy i Golden Energy Offshores flåte og identifisering av egnede steder for tilgjengelighet av alternativet hydrogenbaserte drivstofftyper.



