Regjeringen med nytt mål om å utlyse havvindområde

Olje- og energiminister Terje Aasland har mål om at regjeringen vil utlyse havvindområde i løpet av året eller rundt årsskifte 2022/2023, med tildeling så tidlig som mulig i 2023.

Det sier han til TDN Direkt i forbindelse med Energy Connected-konferansen på Fornebu torsdag.

– Mitt mål er at vi kan utlyse område i løpet av året, i hvert fall rundt årsskiftet. Det er ambisiøst. Vi jobber med det som mål, og at vi kan tildele så tidlig som mulig i løpet av 2023, men si sommeren/høsten 2023, og at vi har havvindproduksjon i god tid før 2030, sier han.

Aasland legger til at de må få på plass systemet med prekvalifisering i forhold til auksjonsmodellen, samt prosessen med kvalitative kriterier på Utsira.

Områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II ble åpnet for fornybar energiproduksjon til havs 12. juni 2020, og tidligere i år besluttet regjeringen at kraften fra første fase av Sørlige Nordsjø II på 1.500 MW skal sendes til det norske fastlandet og at auksjon skal være hovedmodell for tildeling av areal til havs. Regjeringen legger videre opp til at områdene på Utsira Nord vil tildeles basert på kvalitative kriterier.

– Det arbeides nå med å kutte ned på konsesjonsbehandlingstiden, og få prosessene så effektive og så raske som mulig, understreker Aasland.

På spørsmål om Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II vil være parallelle prosesser, svarer ministeren at han ikke kan si noe konkret om detaljene.

– Jeg håper vi kan gjøre det så raskt som mulig, og at vi også om ikke lenge kan starte opp å jobbe med fase to av Sørlige Nordsjø, sier han.

11. mai kunngjorte regjeringen sin ambisjon om å tildele områder for 30.000 MW havvindproduksjon i Norge innen 2040. Til TDN Direkt sier ministeren torsdag at tildelingen i 2025 bør være omfattende:

–Vi bør ha en omfattende tildeling i 2025 fordi vi ønsker å lykkes med skalering, teknologiutvikling og industrialisering, og slik jeg opplever industrien så mener det at et stort område vil bidra til det – og det tror jeg også på, sier Aasland.

TDN Direkt