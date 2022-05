Equinor: Dette kan bli viktig for flytende havvind i Norge

Equinor tror differansekontrakter (CFD) kan bli et viktig verktøy for å stimulere til utbyggingen av flytende havvind i Norge. Det sier Anders Ystad, som er head of policy and markets i Equinor, til TDN Direkt under Energy Connected-konferansen på Fornebu torsdag.

– Differansekontrakter har etter mitt syn vært den mest vellykkede måten å stimulere til offshore vindutbygginger for utviklere som oss, sier han.

I differansekontrakter setter man en strikepris på kraften frem i tid, og hvis man tjener mindre enn strikeprisen i kraftmarkedet får man støtte av myndighetene opp til strikepris, men hvis prisen overstiger strikepris betaler man differansen tilbake til myndighetene.

– Fordelen med differansekontrakter er at det gir langsiktighet med tanke på inntjening, og vi vet akkurat hva vi får igjen av investeringene våre, sier Ystad.

Ser frem til flere detaljer

Differansekontrakter er både en risikospredningsmekanisme og en støttemekanisme siden både utbyggere og myndighetene tar en del av risikoen, ifølge Ystad, som legger til at slike kontrakter i tillegg er markedskorrelerte.

– Vi ser frem til å se litt mer detaljer rundt hvordan myndighetene har tenkt å stimulere til utbyggingen av flytende havvind i Norge – for der er enhetskostnaden høyere enn for bunnfast havvind, og for å sparke i gang industrien trenger vi stimulering i tidlig fase før man får en antatt priskonvergens lenger ned i løypa, sier han.

Når denne priskonvergensen mellom flytende og bunnfast havvind kan komme, mener han er vanskelig å anslå.

Teknologien på plass

Teknologien for flytende havvind er allerede i stor grad på plass:

– Det er ikke tekniske hindre vi må overkomme slik vi ser det, men det er storskala industrielle, kommersielle løft, sier han.

11. mai kunngjorte regjeringen sin ambisjon om å tildele områder for 30.000 MW havvindproduksjon i Norge innen 2040. Ystad ser ikke bort ifra at denne ambisjonen etter hvert kan bli oppjustert.

– Det er fantastisk at myndighetene har kommet opp med et såpass stort tall som dette, så kan det jo hende at det er en bevegelig ambisjon når partene kommer sammen og diskuterer dette, og det jo hende at ambisjonen blir satt enda høyere. Men det er en god start synes jeg, sier han.

(TDN Direkt)