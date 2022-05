Naturgassimport til Finland fra Russland under Gasums forsyningskontrakt vil bli stanset lørdag 21. mai klokken 07.00 lokal tid, melder Gasum, som viser til at Gazprom Export informert selskapet fredag ettermiddag om saken.

Det legges til at fra lørdag vil Gasum levere naturgass til sine kunder fra andre kilder gjennom Balticconnector-rørledningen i løpet av den kommende sommersesongen.

Ellers melder Exelerate fredag at de har inngått en avtale med gassnettselskapet i Finland for en tiårig kontrakt for leie av en FSRU (Floating Storage and Regasification Unit).

For en uke siden kuttet Russland også strømleveransen sin til Finland.

En talsperson for Russlands president Vladimir Putin, Dmitrij Peskov, har tidligere avvist at landet kom til å kutte gasseksporten til Finland, melder NTB.

Mesteparten av gassen som benyttes i Finland kommer i dag fra Russland, men den russiske gassen dekker bare rundt 5 prosent av finnenes energibehov, skriver NTB.

TDN Direkt / NTB