Glitre Energi sikret seg og gikk glipp av 200 mill.

Glitre Energi hadde et resultat etter skatt i første kvartal 2022 på 98,8 millioner kroner, ned fra 101,6 millioner kroner i samme kvartal i fjor, går det frem av en børsmelding fredag kveld.

Men resultatet kunne vært 200 millioner kroner større.

Glitre Energi har en sikringsstrategi med målsetning om å gi forutsigbare og stabile resultater. I tråd med denne strategien hadde selskapet gjennom 1. kvartal en høy sikringsgrad som medførte at realisert kraftpris var 37 prosent lavere enn markedsprisen, heter det.

Som en illustrasjon ville konsernets resultat etter skatt for 1. kvartal vært omtrent 200 millioner kroner høyere dersom all produksjonen hadde blitt solgt i spotmarkedet uten sikringskontrakter.

EBITDA for konsernet i 1. kvartal endte på 370,3 millioner kroner, opp fra 271,3 millioner kroner i samme periode i fjor.

Hovedårsaken til økningen er høyere resultater fra Vannkraftproduksjon som følge av høyere kraftpriser, mens Kraftnett leverte lavere resultater enn i samme periode i fjor, fremgår det av børsmeldingen.

Kraftproduksjonen på 468 GWh i 1. kvartal var imidlertid 18 prosent lavere enn samme periode i fjor.

Vil selge mer spot

Kraftmarkedet preges av en høy grad av usikkerhet og med et stort utfallsrom for fremtidig utvikling. På kort sikt ser de høye prisene ut til å vedvare og Glitre Energi vil i årene som kommer i større og større grad eksponeres for disse prisene med tilhørende positiv effekt på resultatene med mindre markeds-forholdene endrer seg i løpet av perioden, heter det videre.

Glitre Energi opplyser at det er tilnærmet fullsikret for 2022 og 2023.