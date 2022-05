Britiske myndigheter krever at olje- og gasselskapene øker investeringene i Storbritannia kraftig eller stå overfor høyere skatterater, en såkalt «windfall tax» – eller en ekstraskatt på uventet profitt, skriver Financial Times.

Olje- og gasselskapene verden rundt har håvet inn på rekordhøye olje- og gasspriser som tok ytterligere fart etter Russlands invasjon av Ukraina, og Storbritannia ønsker dermed en bit av inntektene.

Nå har den italienske oljegiganten Eni besluttet å investere 2,5 milliarder pund, tilsvarende 30,4 milliarder kroner, i Storbritannia de neste fire årene.

Ifølge Eni skal 80 prosent av investeringene rettes mot karbonfangst og fornybart og 20 prosent øremerkes til olje- og gassproduksjon.

Gigantinvesteringer

Eni er heller ikke det første selskapet som har forpliktet seg til å investere milliarder i Storbritannia. Rivalene BP og Shell har enda større investeringsplaner.

Shell har uttalt at det skal investere 20-25 milliarder pund, altså opptil 304 milliarder kroner, i landet det neste tiåret. BP har forpliktet seg til å investere 18 milliarder pund innen utgangen av 2030, vel 219 milliarder kroner.

Finansminister Rishi Sunak skal ha kommet under økt press fra andre parlamentsmedlemmer om å innføre en «windfall tax» på energiselskapene for å hjelpe britene som sliter med å håndtere skyhøye strøm- og diesel-regninger.



– Vi vil se investeringer. Jeg kommer ikke til å tallfeste det, men vi vil ha faktiske investeringer, og det er bevis på at de (energiselskapene, red. anm) gjør det, sa statssekretær Kwasi Kwarteng i et TV-intervju på fredag, ifølge Financial Times.

Stor skatteyter

Offshore Energies UK (OEUK), en fagorganisasjon for olje- og gassindustrien, sa tidligere denne uken at det er ventet investeringer på 200-250 milliarder pund de neste ni årene. Til sammenligning var investeringene på rundt 201 milliarder pund mellom 2012 og 2021.

Flere av Storbritannias produsenter har heller ikke lansert noen investeringsplaner. Franske TotalEnergies, en stor aktør i Nordsjøen, ønsker ikke å legge frem tall på investeringene, skriver Financial Times.

NEO Energy, Spirit Energy, Repsol, CNOOC og Apache, alle ventet å være blant de ti største produsentene på britisk sokkel, har heller ikke lansert detaljer rundt fremtidige investeringsplaner.

Energiindustrien argumenterer for at sektoren allerede er en stor skatteyter i Storbritannia og at en ekstraskatt kan vanskeliggjøre fremtidige investeringer, ifølge avisen.

Olje- og gassprodusenter i Nordsjøen betaler allerede en selskapsskatt på 30 prosent og en tilleggsavgift på 10 prosent, sammenlignet med en selskapsskatt på 20 prosent for de fleste andre selskaper. OEUK venter at sektoren vil ha en skatteregning på 7,8 milliarder pund i år.