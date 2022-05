Energikjempen Siemens Energy, som ble spunnet ut av det tyske industrikonsernet Siemens i 2020, byr 4,04 milliarder euro – tilsvarende 41,6 milliarder kroner – for resten av aksjene i den spansk-tyske vindturbinprodusenten Siemens Gamesa Renewable Energy.

Siemens Energy eier fra før 67 prosent av aksjene i det som er verdens nest største produsent av vindmøller, og Gamesas markedsverdi ligger for øyeblikket på 11,4 milliarder euro - vel 117,4 milliarder kroner etter dagens vekslingskurs, rapporterer Bloomberg.

Gamesa-aksjene steg mer enn 18 prosent på børsen i Spania da Bloomberg tidligere denne uken meldte at Siemens Energy vurderte et oppkjøp av resten av selskapet, noe som senere ble bekreftet. Transaksjonen skal ifølge Siemens Energy sluttføres i løpet av andre halvår i år.

Store utfordringer

Vindturbinprodusenter globalt har slitt med økende kostnader for alt fra energi til stål og kobber, i tillegg til at flaskehalser og utfordrende forsyningskjeder har slått på selskapenes marginer.

Siemens Gamesa har i lang tid slitt med prosjektutsettelser og kostnadsoverskridelser, noe som har tvunget selskapet til å sende ut flere resultatvarsler og trekke tilbake de kommuniserte målsetningene.

Problemene har ifølge Bloomberg ødelagt investortilliten og satt fyr på ryktene om at Siemens Energy vil sluke resten av selskapet for å håndtere selskapets utfordringer.

– Det er kritisk at den forverrede situasjonen i Gamesa blir stanset så snart som mulig, og at selskapet raskt reposisjoneres for å skape verdi, sa Siemens Enery-styreleder Joe Kaeser.