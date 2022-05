Okea vedtok utbytte

Styret i Okea har, basert på årsregnskapet for 2021, vedtatt et kontantutbytte på 0,90 kroner pr aksje, til utbetaling i juni. Videre har styret intensjon om et kontantutbytte på 1,00 kroner pr aksje i både tredje og fjerde kvartal 2022, går det frem av en børsmelding mandag.

Okea-aksjen vil handles eksklusive rett til utbyttet for andre kvartal den 2. juni.

Utbyttet er i tråd med det maksimale beløpet under betingelsene i selskapets obligasjonslån, heter det.

Okea tilbyr også obligasjonseierne innløsning i obligasjonen OKEA02 til en pris på 103 av pålydende verdi. Et formelt tilbud vil bli gitt i en senere børsmelding.

