Okea har inngått en avtale med Wintershall Dea Norge om kjøp av en vesentlig portefølje av produserende eiendeler for et innledende samlet kontantvederlag på 117,5 millioner dollar, går det frem av en børsmelding mandag.

Kjøpet inkluderer 35,2 prosent i Brage-enheten, 6,4615 prosent i Ivar Aasen og 6 prosent i Nova-feltet. Kjøpet har ikrafttredelsesdato 1. januar 2022.

Avtalen legger til 5-6.000 fat pr. dag for Okeas produksjon i 2022, som forventes å vokse til minst 7.000 fat pr. dag i 2023/24, med betydelig ytterligere potensial på fra en rekke boremuligheter.

Oppkjøpet estimeres å gi synergier på 4-7 millioner dollar på tvers av Okea opererte eiendeler og transaksjonen vil bli finansiert gjennom Okeas eksisterende kontantressurser, heter det.

I tillegg til det innledende kontantvederlaget skal Okea betale Wintershall et ytterligere betinget vederlag basert på oppsidedelingsordning, basert på oljeprisnivå og oljeproduksjon i perioden 2022-24. Det betingede vederlaget vil bli betalt dersom gjennomsnittlig oljepris for hver av de seks halvårsperiodene i løpet av 2022-24 overstiger 80 dollar pr. fat og aggregerte netto oljeproduksjonsvolumer overstiger et visst forhåndsdefinert produksjonsnivå.

Splitten på prisen over 80 dollar fatet er 70 prosent netto etter skatt til Wintershall Dea og 30 prosent til Okea i 2022 og en 50/50 netto etter skatt splitt i 2023-24.

Videre vil Wintershall beholde 80 prosent av ansvaret av Okeas andel av avviklingskostnaden knyttet til Brage-enheten.

Transaksjonen er betinget av norsk statlig godkjenning og er forventes ferdigstilt i fjerde kvartal 2022.

(TDN Direkt)