BW Ideol i vinden – ny avtale signert

BW Ideol har signert en avtale med et konsortium av EDF Renouvelables og Maple Power for å samarbeide om design av flytende fundamenter for det flytende havvindanbudet AO6 i Middelhavet, går det frem av en børsmelding mandag.

EDF Renouvelables er et datterselskap av EDF-gruppen, mens Maple Power er et joint venture mellom CPP Investments og Enbridge.

Anbudet gjelder to lokaliteter med en kapasitet på 250 MW hver.

(TDN Direkt)