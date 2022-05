Aker BP og Halliburton vil samarbeide for å utvikle neste generasjons programvare for planlegging av feltutviklinger, går det frem av en børsmelding mandag.

Samarbeidet skal levere en ny skyapplikasjon - Field Development Planning (FDP) - fra Halliburton.

Arbeidet vil også utvide omfanget på den eksisterende applikasjonen Digital Well Program, en DecisionSpace 365 skyapplikasjon. Den er bygget på en åpen arkitektur og gir integrert brønnplanlegging og -utforming for økt samarbeid og bedre samspill mellom boreaktiviteter.

– Målet er at Aker BP skal være et heldigitalt og nesten helautomatisert selskap mot slutten av dette tiåret. Vi skaper nå et økosystem der arbeidsprosessene blir sømløst integrert og data flyter fritt. Halliburton er en viktig partner i denne strategien, sier konsernsjef Karl Johnny Hersvik i en kommentar.

(TDN Direkt)