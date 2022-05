Tyskland: EU-boikott av russisk olje kan være på plass om få dager

– Jeg tror det vil komme et gjennombrudd om få dager, sa Robert Habeck til den tyske kringkasteren ZDF mandag kveld.

Diskusjonene pågår fortsatt, men en boikott av russisk olje er innen rekkevidde, sa han.

Ifølge Habeck er det kun noen få land igjen som nå har problemer med boikotten – først og fremst Ungarn, som argumenterer med at EUs boikottplan vil være ødeleggende for sikkerheten i energiforsyningen.

Både Ungarn, Tsjekkia og Slovakia er tilbudt å fase ut russisk olje over lang tid, men det har likevel ikke fått Ungarn på gli. De har krevd et unntak fra boikotten på minst fire år og ønsker 800 millioner euro i EU-midler til investering i infrastruktur for olje og gass.

Landets omstridte statsminister Viktor Orban er en av Putins få støttespillere i Europa.

