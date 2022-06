Storkontrakt for HydrogenPro

HydrogenPro inngikk i løpet av første kvartal en initiell avtale med Mitsubishi for 40 elektrolysører til en verdi over 50 millioner dollar, men anleggets fulle størrelse er mye større.

Det sier administrerende direktør i selskapet, Elling Nygaard, under kvartalspresentasjonen onsdag.

– Dette er det første steget, men anleggets fulle størrelse er mye større. Vi kan ikke si hvor stort prosjektet er på nåværende tidspunkt, men det er mye større, sier Nygaard.

Finansdirektør Martin T. Holtet bemerker at de vil begynne å levere på prosjektene nå, men at den viktigste produksjonsoppskaleringen vil skje i løpet av andre halvår 2022, og at den største innvirkningen vil skje fra tredje kvartal.

TDN Direkt