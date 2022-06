Equinor besluttet 27. februar å starte prosessen med å gå ut av sine fellesforetak i Russland. Nå har selskapet overført alle sine deltagerandeler i fire russiske fellesforetak til Rosneft.

Equinor er dermed løst fra alle sine fremtidige forpliktelser i Russland. En avtale om å forlate Kharyaga-prosjektet er også signert, opplyses det.

Ola Morten Aanestad, pressetalsperson for leting og produksjon internasjonalt i Equinor, bekrefter overfor NTB at dette innebærer at Equinor nå er helt ute av Russland.

– Ja, det stemmer, sier han til nyhetsbyrået.

Overfor TDN Direkt opplyser Equinor at det er snakk om «beskjedne betalinger i begge retninger» når det gjelder vederlag.

«I sum verdinøytralt for oss», opplyser selskapet til nyhetstjenesten.

Etter kunngjøringen i slutten av februar har Equinor stanset alle nye investeringer i Russland. Selskapet har stanset handelen med olje- og gassprodukter fra Russland. Dessuten har selskapet kunngjort nedskrivninger på 1,08 milliarder dollar knyttet til Russland-exiten.