Spår investeringer på 130 milliarder i 2023

Investeringene i olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning i Norge blir nå anslått til 130,6 milliarder kroner for 2023, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det tilsvarer en nedgang på 1,3 prosent sammenlignet med tilsvarende 2022-anslag.

«Nedgangen i 2023 skyldes hovedsakelig at det anslås en videre nedgang i investeringene for olje- og gassvirksomhet. For kraftforsyning er det ventet moderat vekst, mens det er ventet at investeringene i industrien stiger kraftig i 2023», skriver SSB.

For 2022 anslås investeringene til 231,2 milliarder dollar, noe som tilsvarer en nedgang på 5,0 prosent sammenlignet med anslaget for 2021.

Ifølge SSB kan fallet hovedsakelig tilskrives en klar nedgang i investeringer innenfor olje- og gassvirksomhet.

«Industriinvesteringene er anslått å øke kraftig, mens lavere investeringer i kraftforsyning bidrar negativ sammenlignet med tilsvarende tall for 2021», heter det.