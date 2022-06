Electricite de France (EDF) er midt inne i et omfattende vedlikeholds- og reparasjonsprogram for sine atomkraftverk, med fallende produksjon som resultat.

Produksjonssvikten kan i verste fall undergrave Europas planer om å gjøre seg uavhengige av russisk gass, melder Bloomberg.

Rør ruster og sprekker opp

Tall fra nettverksoperatøren RTE innhentet av nyhetsbyrået viser at fransk atomkraftproduksjon falt til 21,7 TWh (terrawattimer) i april. Dette er 20 prosent mindre enn i samme måned i fjor, og den laveste registrerte månedsproduksjonen siden september 2020, da coronapandemien herjet.

I februar uttalte EDF at fransk atomkraftproduksjon ventes å falle til 295–315 TWh i 2022, det laveste nivået på over 30 år og ned fra 360,7 TWh i fjor. Årsaken er 12 reaktorer som trenger tidkrevende sjekker og reparasjoner grunnet rustutvikling i viktige rørsystemer. I fire av dem skal rør ha begynt å sprekke opp.

I tillegg til ordinært vedlikehold på 15-16 andre reaktorer, er dermed rundt halvparten av EDFs 56 reaktorer satt ut av spill.

HALV MASKIN: Halvparten av franske EDFs atomreaktorer er satt ut av spill. Det kan få store konsekvenser for Europas energisituasjon. Foto: Bloomberg

Tvinges til å importere

Europas største produsent av atomkraft, som pleier å eksportere billig kraft gjennom vinteren, kan dermed bli tvunget til å importere i år.

– Vi har et fransk problem som finner sted på feil tid. Hele den europeiske likevekten er truet, sier Nicolas Leclerc, medgründer av den Paris-baserte energirådgivningsselskapet Omnegy, til Bloomberg.

– Frankrike vil trenge at alle naboland finner måter å produsere strøm på. Det er viktig for oss at Tyskland ikke er for mye på kollisjonskurs med Russland. Hvis de ikke har tilgang til russisk gass, vil de ikke være i stand til å produsere strømmen vi trenger, fortsetter han.

Tyskland varslet tirsdag at landet vil fyre opp igjen kull- og oljefyrte kraftverk i tilfelle det skulle bli mangel på gass. Men Europa er også avhengige av russisk kull, og særlig tyskerne.

VIL NASJONALISERE: Frankrikes president Emmanuel Macron. Foto: NTB

– Et marerittscenario

Fransk kraftimport fant sted da atomkraftproduksjonen falt også sist vinter, men i år vil det være mindre gass tilgjengelig for å fylle tomrommet. Franske såkalte «peakload» kraftpriser for første kvartal 2023 har skutt over 1.000 euro pr. MWh.

– Et marerittscenario består av en tørr sommer, påfølgende lave vannreserver i Alpene, Iberia, Balkan og Skandinavia og en lengre kald periode på tvers av Europa som driver etterspørselen opp, sier Jean-Paul Harreman, direktør for rådgiveren EnAppSys, til nyhetsbyrået.

Han mener Frankrike vil importere stort til vinteren, og at RTE kan bli nødt til å begrense sine leveranser til store industrikunder.

EDF estimerer at produksjonsproblemene vil koste rundt 18,5 milliarder euro i år, medregnet erstatningskraft som må kjøpes inn til priser nær rekordhøye nivåer.

Frankrikes president Emmanuel Macron har ifølge Bloomberg foreslått at noen av EDFs nøkkelaktiviteter nasjonaliseres som del av en bredere plan for å styrke energisikkerheten i landet. Han har også støttet bygging av flere nye reaktorer, med den første i drift rundt 2035.