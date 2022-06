Oljeprisen over 120 dollar fatet

Brent-oljen er mandag morgen opp 0,53 prosent til 120,06 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,87 prosent til 116,07 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 118,10 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Ifølge Bloomberg News påvirkes prisene nå av Covid-lettelser i Kina, i tillegg til at EU jobber videre med en plan for å forby import av russisk råolje.

Brent-oljen styrer nå mot den sjette måneden på rad med prisoppgang, noe som er det lengste på mer enn et tiår.

– Markedet har i dag absolutt en «glasset er halvfullt»-tilnærming i dag, sier råvarestrateg i Australia og New Zealand Banking Group, Daniel Hynes, til Bloomberg.

Covid

Covid-kontrollene i de store kinesiske byene Beijing og Shanghai har blitt trappet ned i helgen, melder CNBC.

Søndag uttalte myndighetene i Shanghai at byens virksomheter kan åpne opp igjen fra onsdag av, uten å søke om godkjenning.

I tillegg vil det fra 1. juni kreves en negativ covid-test tatt i løpet av de siste 72 timene før man beveger seg ut på offentlige steder eller bruker kollektiv transport. Det forrige kravet var at testen ikke kunne være eldre enn 48 timer.

– Etterspørselen i Kina er vanskelig å forutsi, gitt risikoen for ytterligere nedstengninger. Men jeg mistenker at vi har sett det verste allerede, sier Hynes i Australia og New Zealand Banking Group til Bloomberg.

Ny sanksjonspakke

EU-landene klarte søndag ikke å komme til enighet om en revidert sanksjonspakke, som kan inkludere forbud mot import av russisk råolje. Ifølge Bloomberg vil samtalene fortsette senere denne uken.

Ungarn har så langt nektet å støtte et kompromiss, til tross for forslag som tar sikte på å sikre oljeforsyningen. En EU-tjenestemann sier imidlertid til Bloomberg at det fortsatt er mulig å komme til en enighet i løpet av de kommende dagene.