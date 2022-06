Finansgigant selger aksjer i Scatec

Fredag solgte verdens største kapitalforvalter, BlackRock, 160.478 aksjer i Scatec. Samme dag ble aksjen omsatt fra 93,24 til 94,88 kroner. Om vi tar utgangspunkt i en aksjekurs på 94 kroner frigjorde BlackRock over 15 millioner kroner.

Etter denne transaksjonen har BlackRock nesten 7,8 millioner aksjer i Scatec, hvilket tilsvarer en eierandel på 4,91 prosent.

Mandag sendte analysesjef Lars-Daniel Westby i SpareBank 1 Markets ut en oversikt over sine favorittaksjer for juni. Her valgte han blant annet å satse på Scatec.

– Vi tror Scatec kan være et av selskapene på Oslo Børs som kan bli kjøpt opp, sier Westby til Finansavisen.

Mandag omsettes Scatec-aksjen for 96,40 kroner, opp 1,7 prosent.