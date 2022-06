Aega fikk en ebitda på 0,2 millioner euro i første kvartal 2022, mot minus 0,2 millioner euro i samme kvartal året før, ifølge selskapets kvartalsrapport tirsdag.

Omsetningen var 0,6 millioner euro, en økning fra 0,2 millioner, mens resultatet før skatt utgjorde minus 1,2 millioner euro, mot minus 0,4 millioner i første kvartal 2021.

Netto finansposter utgjorde minus 1,1 millioner euro, som følge av en nedgang i aksjeposten i Norsk Solar.

– Jeg er godt fornøyd med at vi i første kvartal, som er det kvartalet med lavest solinnstråling og dermed kraftproduksjon, leverer positiv ebitda og positiv kontantstrøm fra driften. Når vi i tillegg nå er i ferd med å bevise at vi er et grønt selskap som evner å vokse, vi har moderat gjeld, godt produserende kraftverk og god kostnadskontroll – da mener jeg det er på tide å heve blikket og se positivt på fremtiden, kommenterer adm. direktør Nils P. Skaset i Aega.

– Vår nisje i annenhåndsmarkedet i Italia er bra for oss, og vi klarer å levere en avkastning (IRR) vi ikke observerer så ofte innenfor solenergi uten å ta betydelig mer finansiell eller geopolitisk risiko, fortsetter han.

(TDN Direkt)