Klar for levering i første halvår 2023

Teco 2030 fikk et driftsresultat på minus 18,7 millioner kroner i første kvartal 2022, mot minus 13,5 millioner samme periode året før.

Selskapet hadde en omsetning på 3,4 millioner i kvartalet, mot 1,2 millioner samme periode året før.

2022 har startet som forventet, fremgår det av rapporten. Brenselcellesegmentet forventes å nå et nivå hvor de første prototypesystemer er klare for levering i første halvår 2023. Det samme gjelder for det maritime karbonfangst- og lagringssystemet (CCS), men de første prototypene forventes senere i 2023.

Gjennom 2022 forventer selskapet å se store fremskritt for planlegging og installasjon av utstyr ved innovasjonssenteret i Narvik. Planleggingsfasen er allerede godt i gang, og det forventes at flere milepæler vil nås i 2022.

(TDN Direkt)