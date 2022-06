Strateg om EUs oljekutt: – Ganske utvannet fra det opprinnelige forslaget

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 1,44 prosent til 123,42 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,52 prosent til 118,64 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 120,05 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

EU ble sent mandag kveld enig om et forbud mot russisk oljeeksport til EU som dekker over to tredeler av oljeimporten fra Russland.

– Vi vil stoppe den russiske krigsmaskinen og finansieringen av deres militære kapasitet. I kveld har toppmøtet i EU blitt enig om en sjette sanksjonspakke som vil stoppe den russiske oljen, sa Michel på en pressekonferanse etter toppmøtet i Brussel natt til tirsdag, ifølge NTB.

Flere faktorer

Både Brent-oljen og WTI styrer nå mot den sjette måneden på rad med oppgang, noe som er det lengste på over et tiår.

EUs nye sanksjoner vil forby kjøp av olje fra Russland levert sjøveien, men inkluderer et midlertidig unntak for oljen som leveres gjennom rørledninger.

– Selv om den endelige avtalen er ganske utvannet fra det opprinnelige forslaget, tror jeg fortsatt at grepet er støttende, sier leder for råvarestrategi i ING Group NV i Singapore, Warren Patterson, til Bloomberg News.

– I teorien dekker avtalen sjøbåren råoljeimport, men hvis Tyskland og Polen holder seg til tidligere kommentarer om å redusere russiske oljestrømmer til null, vil virkningen være mer meningsfull, påpeker han.

I tillegg til EU-sanksjonene er også Covid-lettelser i Kina med på å løfte prisene, samt at amerikanske bilister nå er i ferd med å gå inn i landets travle sommersesong.

– Kina-historien er støttende. Men vi må være oppmerksomme på at vi absolutt kan se ytterligere nedstengninger i løpet av året, gitt at Kina fortsetter å følge sin null Covid-politikk, sier Patterson til Bloomberg.