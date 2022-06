GNP Energy utsetter fremleggelsen av årsrapporten

Styret ønsker en ekstra kvalitetssikring av resultatet og de samlede effektene av rekordhøye energipriser gjennom fjoråret. Underskuddet for 2021 forventes å bli om lag 120 millioner kroner før skatt.

Det orienteres samtidig om at årets første kvartal viser en kraftig resultatforbedring, og at tilpasninger i kundeavtaler og porteføljer vil bidra til et positivt resultat i inneværende år. Som kommunisert 1. februar, forventes EBITDA i 2022 å bli om lag 40 millioner kroner.

«Året 2021 var et krevende år for aktørene i energibransjen, både for leverandører og kunder. GNP Energy fikk et betydelig underskudd som følge av høye innkjøpspriser, inngåtte avtaler og forpliktelser overfor kundene. I resultatet for 2021 ligger det også engangseffekter og avsetninger til tap på kundeavtaler. Som en følge av resultatutviklingen er det gjennomført omfattende endringer på områder som organisasjon, ledelse, systemstøtte, produktporteføljer og salgsorganisering», heter det i meldingen.

Samtidig har det blitt kjent at Heine Wang har takket ja til å overta som styreleder i GNP Energy. Han er tidligere konsernsjef i Nokas og president i NHO.

Wang vil overta for konsernsjef Gisle Sveva, som i en overgangsperiode også har innehatt rollen som styreleder i GNP Energy.

TDN Direkt