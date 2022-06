Edda Wind har tatt levering av sin første CSOV, Edda Breeze, ifølge en børsmelding tirsdag.

Fartøyet er det første som er levert som en del av et nybyggingsprogram på ni fartøy. Det nye Commissioning Operation Vessel (CSOV), kalt Edda Breeze, vil i august gå på en tiårskontrakt med Ocean Breeze ved Bard Offshore 1 vindpark i Tyskland.

«Leveransen av Edda Breeze markerer starten på leveransene til vårt nybyggingsprogram på ni fartøy. Enda viktigere er at vi allerede har sikret langsiktige kontrakter for de fire første nybyggene. Derfor betyr hver skipsleveranse økte inntekter og forbedret lønnsomhet for Edda Wind», sier Kenneth Walland, adm. direktør i Edda Wind.

«Edda Breeze er det første CSOV-en i verden som er laget med et hydrogenbasert energisystem planlagt for fire ukers utholdenhet. I prinsippet betyr dette at fartøyet om noen år er i stand til å støtte bygging og idriftsettelse av vindparker uten å generere karbonutslipp, legger Walland til.