Konkurransetilsynet positive til nye krav for strømselskapene

I forslaget fra Barne- og familiedepartementet og Olje- og energidepartementet som er sendt på høring, står det at strømselskapene må at oppgi all informasjon, som kraftpris, påslag utover kraftpris og pris for eventuelle tilleggstjenester. Også varighet og andre relevante vilkår skal komme tydelig fram.

Konkurransetilsynet skriver i et høringssvar at det i utgangspunktet ligger til rette for velfungerende konkurranse i strømmarkedet, men at det i dag er altfor vanskelig for strømkundene å få oversikt over og forstå de ulike strømavtalene.

– Det er en utfordring at vi strømkunder ikke får nok informasjon om ulike strømavtaler. Bedre informasjon, blant annet på fakturaen, vil gjøre det lettere for oss strømkunder å orientere oss i markedet og ta gode valg, sier nestleder ved avdeling for bygg, industri og energi, Marita Mæland Skjæveland.

NTB