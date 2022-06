Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,18 prosent til 115,80 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,27 prosent til 115,0 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 123,87 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Tirsdag ettermiddag falt nemlig oljeprisene markant, etter Wall Street Journal meldte at noen av medlemmene i OPEC+ nå undersøker muligheten for å suspendere Russlands deltagelse i OPEC+ sin produksjonsavtale. Det kan åpner døren for andre produsenter, som for eksempel Saudi-Arabia, til å pumpe opp mer olje.

Til tross for fallet avsluttet oljeprisene mai med prisoppgang for sjette måned på rad. Det er den lengste månedlige oppgangen siden 2011.

Sent mandag kveld ble EU enig om et forbud mot russisk oljeeksport som dekker over to tredeler av oljeimporten fra Russland, noe som sendte prisene kraftig opp. Forbudet gir et unntak for Ungarn, som vil fortsette å motta russisk olje gjennom rørledninger.

– Det som har blitt annonsert er det vi har visst en stund – de fleste EU-land planlegger å fortsette å venne seg av en diett på russisk olje, sier Citigroups globale sjef for råvareforskning, Ed Morse, til Bloomberg News.

I tillegg til EU-sanksjonene ble oljeprisene i mai også løftet av Covid-lettelser i Kina, samt at den amerikanske høysesongen for bilkjøring er i gang.