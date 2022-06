Norsk Hydro går for vind og sol i Brasil

Hydro Rein og Macquarie Asset Managements Green Investment Group (GIG) har inngått avtale om et samarbeidsselskap for å bygge og drifte Feijão, et 586 MW kombinert vind- og solkraftprosjekt nordøst i Brasil, går det frem av en børsmelding onsdag.

Prosjektet vil levere all elektrisitet som kreves for å drifte Hydros bauksittgruve Paragominas og vil ytterligere redusere karbonutslippene fra Hydros aluminaraffineri Alunorte, ved at kull kan fases ut frem mot 2030. Hydro har tidligere annonsert et mål om 30 prosent reduksjon av karbonutslipp innen 2030.

Alunorte og Paragominas har begge signert langsiktige kraftkjøpsavtaler i amerikanske dollar (PPA) med Feijão.

Vindpark-klynge

Vind- og solprosjektet i Piauí og Pernambuco skal bygges i en av de største vindpark-klyngene i Latin-Amerika. 80 vindturbiner med en samlet kapasitet på 456 MW skal bygges i fase én – med mulighet for å bygge ut inntil 130 MW solkraft i fase to.

Totale investeringskostnader for vindparken estimeres til 700 millioner dollar på 100 prosents basis. Hydro Reins eierandel vil være 49,9 prosent, mens GIGs Renewable Energy Fund 2 vil eie resten.

Endelig investeringsbeslutning for vindparken forventes i fjerde kvartal 2022, mens den for solenergi-prosjektet vil bli tatt på et senere tidspunkt.