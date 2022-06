Stortinget endrer oljeskatten

Tirsdag kveld kom innstillingen fra finanskomiteen. Der går et flertall av partiene – Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre, Venstre og KrF – inn for å legge om særskatten for oljebransjen til en kontantstrømskatt. Den nye ordningen skal gjelde allerede fra i år.

– På kort sikt vil dette gi næringen betydelige inntekter, sier Sps finanspolitiske talsmann Geir Pollestad til NTB. Han anslår at omleggingen vil gi oljenæringen om lag 45 milliarder kroner i redusert skatt i år.

– Men på sikt vil dette gi 7 milliarder mer i statskassen, sier Pollestad.

En kontantstrømskatt innebærer at det er selskapets kontantoverskudd i hver periode som skattlegges, og at investeringsutgifter umiddelbart kan skrives av på skatten.

Endringen ble først foreslått av Solberg-regjeringen to uker før valget i fjor høst. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) gjorde kun små justeringer i forslaget før det ble oversendt til Stortinget.

