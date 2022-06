Inflasjon og leveransepress skaper sol-trøbbel for Hydro

Aluminiumsgiganten Hydros datterselskap Hydro Rein er ventet å bli en nykommer på Oslo Børs senere i år.

Onsdag annonserte de imidlertid noe helt annet, nemlig et nytt vind- og solprosjekt i Brasil. Vind-delen av prosjektet skal etter planen sanksjoneres i fjerde kvartal, men sol-delen kommer på et senere tidspunkt.

– Hva gjenstår for at dere kan sanksjonere sol-delen også?

– Det handler i stor grad om innkjøpssiden, noen lisenselementer som må på plass og så handler det om timingen av innkjøp av moduler og invertere, slik at man får en best mulig prosjektøkonomi, sier Olivier Girardot, direktør for Hydro Rein.

– Nå har vi fokusert på vind-delen, som er dekket av PPA-avtalen, og vi ville sikre at vi kunne levere ren kraft til Alunorte i 2025.

– Så det du sier er at dere nå er påvirket av inflasjon og leveranseutfordringer på sol-siden?

– Ja, og dette påvirker hele industrien. Utviklingen innen råmaterialer påvirker ikke bare sol og fornybar, det gjelder hele industrien, sier Girardot.

Hydro Rein går sammen med forvaltningsselskapet Macquaries Green Investment Group og vil eie prosjektet om lag halvparten hver.

Utbyggingen skal sikre at Hydros bauksitt gruve Paragomina går helt over på fornybar kraft, samt at det bidrar til utslippskutt på Alunorte-raffineriet.

Investeringen for vindmøllene på 456 megawatt er beregnet til 700 millioner dollar, hvorav Hydro Rein må dekke halvparten. Selskapet jobber nå videre med sol-delen på 130 megawatt og hvordan alt skal finansieres.