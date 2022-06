Røkke advarte Støre om nedleggelse

Kjell Inge Røkke var i møte med Jonas Gahr Støre før Ap bidro til den omstridte oljeskattepakken, melder VG.

Ifølge avisens kilder sa Røkke da rett ut at det ikke ville koste ham noe å legge ned den tradisjonsrike hjørnestensbedriften Aker Verdal.

– Det er verre for dere, sa Røkke ifølge VGs kilder.

Kommunikasjonsdirektør i Aker, Atle Kigen, sier imidlertid nå til avisen at Røkke mener gjengivelsen er upresis.

– Poenget er at det koster lite å legge ned en bedrift uten oppdrag, sammenlignet med prisen på de negative samfunnsmessige konsekvenser og ringvirkninger av ikke å iverksette aktivitetsfremmende tiltak. Det ville vært verre for politikerne hvis det ikke ble innført midlertidige endringer i petroleumsskatten, sier Kigen til VG, og påpeker at det på det tidspunktet var en reell fare for oppsigelser.

Endrer oljeskatten

Oljeskattepakken som senere ble vedtatt har vært omstridt, og et flertall på Stortinget går nå inn for å legge om særskatten for oljebransjen til en kontantstrømskatt.

Det var i starten av april at la regjeringen frem forslaget til den nye oljeskattemodellen, som i grove trekk den samme som regjeringen Solberg foreslo rett før valget høsten 2021.

I stedet for dagens særskatt med fradrag over seks år, skal oljeselskapene få fullt fradrag i investeringsåret. Dette skal motvirke at skattesystemet gjør ulønnsomme prosjekter lønnsomme etter skatt.

Erna Solberg erkjente ifølge NTB tirsdag denne uken at det var en feil å innføre den gunstige oljeskattepakken under pandemien.

Regjeringen, med Høyre, Venstre og KrF, la våren 2020 fram en pakke, og rammene ble senere presset opp under forhandlinger i Stortinget med Frp, Ap og Sp.

– Jeg tenker at det var en stor grad av usikkerhet. Det var en tøff lobbyvirksomhet mot alle politikere på Stortinget fra alle selskaper i oljebransjen, sa Solberg til NRK.