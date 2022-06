GNP Energy selger svensk portefølje

GNP Energy har inngått avtale om salg av en kundeportefølje til Nytel i Sverige AB/Svealands Elbolag AB, går det frem av en børsmelding torsdag kveld.

Porteføljen består av kontrakter med fastpris og avtaler om maksimalpris med et estimert årlig leveransevolum på om lag 45 GWh. Partene er enige om ikke å offentliggjøre salgsprisen for porteføljen.

Salget er et viktig bidrag til å redusere risikoen i GNP Energys samlede portefølje, og vil bidra til å styrke selskapets fremtidige inntjening", opplyses det.

– Avtalen vil på kort sikt redusere GNP Energys omsetning i Sverige, men er ikke et uttrykk for at vi ønsker å nedprioritere det svenske markedet. Vi skal videreutvikle vår posisjon i Sverige og de øvrige nordiske land gjennom lønnsom vekst, sier konsernsjef Gisle Sveva.

(TDN Direkt)