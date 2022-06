Horisont Energi vil bygge grønne ammoniakkfabrikker i Europa

Horisont Energi har inngått en intensjonsavtale med Lhyfe for felles utvikling av grønne ammoniakkfabrikker i Europa med bruk av grønne hydrogenanlegg.

Gjennom denne avtalen ønsker Lhyfe og Horisont Energi å samarbeide om felles utvikling av løsninger for å levere fornybart grønt hydrogen til ammoniakkproduserende anlegg i Norge og i Europa. Et første utviklingsprosjekt bestående av produksjonsanlegg for fornybar hydrogen og grønn ammoniakk kan lokaliseres i den nordlige delen av Europa, heter det i meldingen.

De to selskapene vil også i fellesskap søke etter strategiske posisjoner innen fornybar energi i Europa for å identifisere nye og eksisterende prosjektmuligheter for grønne ammoniakkanlegg i industriell skala. Med kjernekompetansen til Lhyfe innen produksjon av fornybar grønt hydrogen og Horisont Energis kompetanse innen ren ammoniakk, er det et betydelig potensial for vekst i partnerskapet, opplyses det.

TDN Direkt