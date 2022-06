Støre la frem ny havvind-plan

Det var under statsministerens bedriftsbesøk i Gulen og Hyllestad kommuner i Vestland at Støre snakket om planen som skal gjøre Norge til en av verdens ledende nasjoner innen havvind, skriver VG.

Sammen med partene i arbeidslivet har regjeringen utviklet fem prinsipper for hvordan de vil forme en ny næring for Norge innen havvind.

Dette går blant annet ut på at næringen skal utvikles etter den norske modellen, bidra til flere arbeidsplasser til havs og i leverandørindustrien, samt bidra med kraft som muliggjør ny grønn industri på land.

Ifølge Støre skal norsk havvindkraft også eksporteres.

– Vi planlegger å skape så mye kraft at ikke alt skal til Norge. Vi må koble oss til nett til andre land og også operere med toveiskabler.

Fire av elleve vindturbiner montert

Med seg hadde Støre LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid.

Trioen begynte besøket med en tur til Equinors vindturbinprosjekt Hywind Tampen i Gulen kommune. Her monteres vindturbiner som etter hvert skal plasseres ut i havet og knyttes til Snorre- og Gullfaksfeltet.

Fire av de elleve vindturbinene til Norges første havvindpark er nå montert og rager 190 meter over Fensfjorden. De skal slepes ut i Nordsjøen og klargjøres for flytende kraftproduksjon til havs, skriver Equinor på sine nettsider.

Avslutter i fiskefartøy

Støre, Følsvik og Almlid skal også besøke verftet Havyard Leirvik i Hyllestad kommune, der de skal få omvisning på verftet og om bord i en ferge.

Besøket avsluttes med en tur om bord i et fiskefartøy sammen med Norges Fiskarlag. Begge disse besøkene er også knyttet til havvindsatsingen.

Regjeringen har som ambisjon at det skal produseres nesten like mye ny kraft fra havvind som det Norge produserer av kraft i dag, og planlegger for 30 GW havvind innen 2040.

NTB