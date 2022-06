Exxon Mobil og TotalEnergies er blant de vestlige selskapene som ligger an til å sikre seg eierandeler i Qatar-prosjektet som blir et av de største innen naturgass noensinne, melder Bloomberg og viser til kilder med kjennskap til saken.

Ifølge kildene kan statlige QatarEnergy annonsere sin beslutning allerede til helgen. Blant budgiverne er også Shell.

Investeringene vil hjelpe gulfstaten med å finansiere en plan på minst 30 milliarder dollar. Planen går ut på å øke den årlige produksjonen av flytende naturgass (LNG) til nesten 130 millioner tonn innen 2027.

Første gass i 2026?

Qatar kan nøye seg med å annonsere partnere for bare første fase nå, en fase som vil omfatte bygging av fire enheter for flytendegjøring – hver med en kapasitet på 8 millioner tonn pr. år. Ifølge Qatars emir er ikke den første gassen ventet før i 2026.

Qatar, som kjemper med USA og Australia om å bli verdens største LNG-eksportør, har ifølge nyhetsbyrået utsatt beslutningen i minst to år. Landet har tidligere uttalt at det har penger til å løfte prosjektet på egen hånd, og at partnere ville komme inn kun om tilbudet var «anstendig.»

Prosjektet kommer samtidig som at Europa prøver å frigjøre seg fra russisk energiavhengighet etter Ukraina-invasjonen. EUs utenrikspolitiske sjef Josep Borrell og Tysklands økonomiminister Robert Habeck er blant dem som har besøkt Qatar de siste månedene for å sikre seg ekstra leveranser av gass.