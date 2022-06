Det italienske oljeselskapet Eni International og norske HitecVision solgte onsdag kveld 124 millioner aksjer i Vår Energi til en verdi av 530 millioner dollar, eller rundt 5 milliarder kroner målt i dagens kurs.

Salget ble gjort på 40,20 kroner aksjen - tilsvarende en rabatt på nær 13 prosent fra onsdagens sluttkurs. Torsdag ettermiddag handles Vår Energi-aksjen til 42 kroner på Oslo Børs.

Eni og HitecVision selger dermed henholdsvis 1,2 og 3,8 prosent av Vår Energi-aksjene. Eni sitter nå på rundt 1,57 milliarder aksjer i Vår Energi, noe som gir en eierandel på 63,1 prosent.

HitecVision sitter på sin side med 518 millioner aksjer gjennom selskapet Point Resources - tilsvarende 20,7 prosent av Vår Energi-aksjene. Fri flyt av aksjer i Vår Energi vil øke fra rundt 11,2 prosent til cirka 16,2 prosent.

Kursfest

Da Vår Energi gikk på børs tydet mye på at Eni og HitecVision ikke fikk den prisen de ønsket seg for aksjene.

«Det at Eni og Hitec indikerer at de vil selge relativt beskjedne volumer i denne omgang, og at resulterende fri flyt blir uvanlig lav, tyder på at prisingen ligger noe under hva de opprinnelig så for seg», sa analytiker Daniel Stenslet i Arctic Securities til Finansavisen den gang.

Siden da har kursen steget over 60 prosent, før kursfallet torsdag.

– Vår Energi-aksjen har steget over 60 prosent på tre måneder etter børsnoteringen. Det har gitt oss muligheten til å plassere flere aksjer i markedet og øke likviditeten i aksjen og utvide aksjonærbasen, sier finansdirektør Francesco Gattei i Eni, i en kommentar.

I forbindelse med salget vil Eni og HitecVision inngå en ny 90-dagers «lock-up»-avtale med tilretteleggerne for de resterende aksjene, som gjelder fra og med 13. juni. Dette gjøres på samme vilkår som lock-up-avtalen i forbindelse med børsnoteringen av selskapet.