Danske Bank tar opp dekning av Scatec med en kjøpsanbefaling og kursmål på 120 kroner pr. aksje, melder TDN Direkt.

«Midt i et støttende marked for fornybar energi forventer vi at Scatec vil gjennomføre sin ordrebok, sikre god vekst og forbedre kontantstrømmene», skriver meglerhuset.

Ifølge nyhetsbyrået verdsetter meglerhuset eksisterende produksjon til 97 kroner pr. aksje, og ytterligere 8 kroner pr. aksje for ordreboken og 15 kroner pr. aksje for fremtidig pipeline.

Også andre meglerhus har kommet med oppdateringer på Scatec. Tidligere denne uken kuttet DNB-analytiker Helene K. Brøndbo kursmålet på aksjen for tredje gang – og anbefaler salg.

– Jeg har tatt et dypdykk i hva som faktisk er priset inn i aksjen i dag. Aksjen har falt en del i det siste, og det virker som vekstforventningene har begynt å komme ned, sier Brøndbo til Finansavisen.

Historisk avtale

For en uke siden ble det kjent at Scatec har signert kjøpsavtaler for tre prosjekter i Sør-Afrika. Prosjektene er de første av sitt slag på kontinentet.

Ifølge signerte dokumenter vil avtalen sluttføres finansielt innen 60 dager etter signaturdato. Straks etter finansiell sluttføring vil Scatec starte byggingen av prosjektene.

Scatec vil gjennom H1 Holdings eie 51 prosent av egenkapitalen i prosjektet.