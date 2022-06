Cloudberry kjøper Bøen Kraft

Cloudberry Clean Energy har inngått en aksjekjøpsavtale for 100 prosent av aksjene i Bøen Kraft AS, som øker selskapets operasjonelle portefølje med en forventet gjennomsnittlig produksjon på 17 GWh pr år, og inkluderer et utviklingsprosjekt med attraktive egenskaper.

Det fremgår av en melding torsdag.

Bøen Kraft består av Bøen 1 og 2, med førstnevnte i drift siden 2006, og sistnevnte fra 2016. Anleggene ligger i NO2-prisområdet.

I tillegg til driftsanleggene skal det sendes en tredje konsesjonssøknad om kort tid. Dersom søknaden blir vellykket, bygges Bøen 3 med dam ved utløpet av Kaldavatnet, og tilfører dermed fleksibilitet i produksjonen til også Bøen 1 og 2, begge plassert nedstrøms for det planlagte Bøen 3-anlegget. Bøen 3-anlegget er planlagt med en forventet årlig produksjon på 5 GWh.

– Bøen 1 og 2 har en attraktiv produksjonsprofil, med høyest produksjon i månedene desember og januar, på grunn av gunstig lokalt klimaforhold. Dette øker Cloudberrys produksjon også om vinteren relativt til sommerhalvåret, kommenterer driftsdirektør Jon Gunnar Solli i Cloudberry.

16,2 millioner kroner av kjøpesummen gjøres opp gjennom utstedelse av 935.020 nye aksjer i Cloudberry til tegningskurs 17,32 kroner pr aksje. Den resterende andelen av kjøpsprisen vil bli gjort opp med kontanter.

Transaksjonen sluttføres 10. juni, og styret i Cloudberry vil vedta å utstede vederlagsaksjene innen 14 dager senere, gjennom utnyttelse av styrefullmakten godkjent av selskapets generalforsamling den 28. april 2022.

